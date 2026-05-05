TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TCMB'nin faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunun ardından milletvekilleri görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 200 lirayla 5 dolar bile alınamadığını söyledi.

Türk lirasının değer kaybettiğini savunan Ağbaba, döviz kuru ve artan maliyetler dolayısıyla emek gücü yoğun iş kollarında zorluklar ve mağduriyetler yaşandığını dile getirdi.

Konuşması sırasında bazı milletvekillerinin kendisinin de yer aldığı teknede çekilen görüntüleri hatırlatmaları üzerine Ağbaba, "Teknede kendi paramla eğleniyorum. Kendi paramızla tatil yapmışız. Hiç utanacağımız bir şey yok. Tekneye bindim mi? Bindim. Kiminle? Eşimle, çoluğumla çocuğumla bindim. Kime ne?" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, enflasyon artışına sürekli bahane bulunduğunu belirtti.

Zor bir dönem yaşandığını aktaran Oluç, bölgedeki savaşın ekonomiye yönelik etkisine işaret etti.

Oluç, ekonomi yönetiminin savaşın etkisini azaltacak güce sahip olup olmadığının tartışıldığını dile getirdi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Karahan'ın sunumunda politika önerilerinde bulunmadığını söyledi.

Enflasyonun sadece Merkez Bankası tarafından düşürülemeyeceğinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Usta, enflasyonla mücadele programını eleştirdi.

İktidarın Türkiye'yi okuyamadığını savunan Usta, "Emeklilerin yüzde 80'i açlık sınırının altında gelir alırken hala 'ücret politikası sıkı olsun' demenin kime ne faydası var? Uzun süredir Türkiye krizde, alım gücü düşüyor." diye konuştu.

Enflasyonun düşürülemediğini dile getiren Erhan Usta, enflasyona "kuraklık var", "savaş var" denilerek bahane bulunulduğunu iddia etti.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, iktidarın sürekli "enflasyon düşecek" hikayesi anlattığını söyledi.

İşverenlerin, çalışanların enflasyonun düşmesini beklediğini aktaran Kısacık, ekonomideki sorunlar dolayısıyla büyük firmaların konkordato ilan ettiğini savundu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele ettiğini belirtti.

Hizmet sektöründe enflasyonun düştüğünü aktaran Güneş, artış gösteren gıda enflasyonu üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.

Güneş, bölgedeki savaşın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ekonomiyi etkilediğinin altını çizdi.

Merkez Bankası'nın altın rezervinin önemli oranda arttığını dile getiren İsmail Güneş, enflasyonla mücadelenin kolay olmadığını kaydetti.