Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'den iş birliği ziyareti

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, AK Parti İlçe Başkanı Ali Akkar ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret ederken ilçeye kazandırılacak yeni yatırımlar noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün ilçede yürütmüş oldukları çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Küpeli'ye bilgiler verdi. Son dönemde tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının ilçeye ilgisinin bir hayli yoğun olduğunu ifade eden Başkan Akgün, "Mihalgazi gerek iklimi gerekse verimli topraklarıyla ilimizin Akdeniz'i konumunda. Tam bir tarım cenneti. Böyle olunca da tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının ilçemize ilgisi bir hayli yoğun. Belediye olarak bu tesislerin ilçemizdeki sayısını artırabilmek adına neler yapabiliriz konuşmak için Eskişehir OSB Başkanımız Nadir Beyi makamında ziyaret ettik. Kendilerinin tecrübelerinden ve fikirlerinden yararlanmak istiyoruz" dedi.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımı açısından Başkan Akgün'ün ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. İlçeye başta çevreyle uyumlu özellikle tasarımsal alanda yeni sanayi yatırımlarının kazandırılması noktasında Eskişehir OSB olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Başkan Küpeli, "Mihalgazi ilçemiz verimli topraklara sahip, tarım ambarlarımızdan. Kentimizin ve çevre illerin meyve ve sebze ihtiyacının büyük kısmı bu ilçemizden ve burada tarımla uğraşan çiftçilerimizden karşılanıyor. İlçemiz tarıma dayalı sanayi yatırımlarının çekim merkezi olması için de son derece uygun. Belediyenin de bu konuda gayretleri var. Sağ olsun Belediye Başkanımız bu noktada bizleri ziyaret etti. İlçeye yatırım imkanlarını ve neler yapılabilir konularını konuştuk. Organize sanayi bölgemizin tecrübelerini kendilerine aktardık. Her türlü desteği vermeye hazırız. Mihalgazi'deki büyük ekonomik potansiyelin ilerleyen dönemde hızla hayata geçeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi