MHR GYO'ya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu En Çok Artıran GYO ödülü

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MHR GYO), Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından düzenlenen 20. Gayrimenkul Zirvesi'nde, "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu En Çok Artıran GYO Ödülü 2025" kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Soruyu Değiştirmek" temasıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ender Kurtulan ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın ile davetliler katıldı.

Zirvenin sponsorları arasında Garanti BBVA ve MHR GYO yer alırken, sigorta sponsorluğu da Quick Sigorta tarafından üstlenildi.

MHR GYO Genel Müdürü Durkan Kaçmaz tarafından teslim alınan ödül, şirketin kurumsal yönetim alanındaki gelişimini ortaya koydu. Ödül, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve yatırımcı güveni konularındaki performansı da yansıttı.

Zirve kapsamında gün boyunca kentsel dönüşüm, ekonomik döngüler, yapay zeka ve veri merkezleri, döngüsel ekonomi ile geleceğin yaşam alanları başlıklarında panel ve oturumlar gerçekleştirildi.

