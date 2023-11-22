Mersin'de GES ile fide üretim tesisi enerji maliyetlerini yarıya indirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen fide üretim tesisine kurulan güneş enerjisi santrali (GES), işletmenin enerji maliyetinin yarısından fazlasını karşılar hale geldi. Şirketin yöneticileri, enerji maliyetlerini azaltmak için GES projesini hayata geçirdi ve yaklaşık yüzde 60 tasarruf sağladı. Tesis, kaliteli ve verimli fidelerin Türkiye'nin her yerine gönderilmesini hedefliyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle fide üretim tesisine kurulan güneş enerjisi santrali (GES), işletmenin enerji maliyetinin yarısından fazlasını karşılar hale geldi.

Anadolu Ajansının (AA), tarımda yenilenebilir enerji kullanımının ele alındığı "Tarımda Yenilenebilir Enerji Atağı" başlıklı dosya haberin ikinci bölümünde AA muhabirleri, Mersin'de TKDK'den alınan destekle fide üretim tesisine GES kurulan Açı Fide Tarım Ticaret Limited Şirketi'nin yöneticileriyle görüştü.

Şirketin yöneticileri, 2020'de ticari faaliyetlerine başlayan işletmelerinde üretime geçmeden önce enerji maliyetlerini azaltabilecekleri seçenekleri araştırdı.

Akdeniz ikliminin etkisi altındaki Mersin'de güneşin enerjiye dönüşümünü değerlendirmek isteyen şirketin idarecileri, hazırladıkları projeyle TKDK'ye başvurdu.

Projenin kabul edilmesi üzerine yaklaşık 4,6 milyon liralık hibe desteği sağlanan şirket, Reşadiye Mahallesi'ndeki 77 bin metrekarelik tesiste yönetim binasının üzerine 1860 güneş paneli kurdu.

Kurulumla yılın başında 11 serada üretim mesaisinin başladığı tesiste, 760 kilovatsaat kapasiteli GES sayesinde elektrik giderinde yaklaşık yüzde 60 tasarruf sağlandı.

"Elektrik giderleri maliyetlerimiz açısından son derece önemli"

Şirketin genel müdür yardımcısı Yıldıray Hacıoğlu, AA muhabirine, üretime geçmeden önce enerji maliyetlerini azaltmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin her yeri için üretim yapmayı hedeflediklerini dile getiren Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Enerji giderlerimiz büyük bir yer tutuyor. Dolayısıyla maliyetleri düşürme adına bir yenilenebilir enerji kaynağının işletmemizde olmasını istedik. Bunun çalışmalarına 2022'de hız verdik. Daha sonra TKDK ile temasa geçerek aldığımız destekle 2023'de 1860 panelden oluşan 760 kilovatsaatlik güneş enerjisi santralini işletmemize konumlandırmış olduk."

"GES, bizim olmazsa olmazımızdı"

Tesislerinde GES'in avantajlarını yaşamaya başladıklarını aktaran Hacıoğlu, "GES, bizim olmazsa olmazımızdı. Şu anda onun güzelliklerini yaşamaya başladık. İşletmemizi, enerji maliyetlerinin yüzde 60 daha az olmasıyla piyasaya daha uygun şartlarda fide arz edebilmek gibi bir özelliğe kavuşturmuş olduk." diye konuştu.

Yeni bir şirket olduklarını ve şu anda tam kapasitelerini kullanamadıklarını vurgulayan Hacıoğlu, hedeflerinin Türkiye'nin her yerine kaliteli, kullanılabilir, verim özellikleri yüksek fideler göndermek olduğunu söyledi.

"120 milyon fide üretimi hedefliyoruz"

İşletme müdürü Hakan Uçar da seralarda normal ve aşılı tüm sebze fidelerini yetiştirdiklerini aktardı.

Bu yılın başında deneme tohumlarını topraklarla buluşturduklarını belirten Uçar, "Son teknolojiyle üretim yapmayı hedefliyoruz. Yurt dışından aldığımız bağlantılar sayesinde son sistem kullanılarak kurulumu tamamlanmış bir işletmeye sahip olduk. 2023 için şu ana kadar yaklaşık 50 milyon fide üretimi gerçekleştirdik. 2023 bizim başlangıç yılımız. Asıl hedefimiz 2024 ve sonrası. 2024'teki hedefimiz 20 milyonu aşılı olmak üzere 120 milyon fide üretimi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Uçar, şu anda tesislerinde 100'ü kadın 140 kişiye istihdam sağladıklarını vurgulayarak, 2024 ve sonrası için 220'si kadın 300 kişilik istihdam hedeflediklerini sözlerine ekledi.