Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı
Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti. Merkez'in bu hamlesinin ardından euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 38'e indirdi.
- Euro, Türk lirası karşısında tarihte ilk kez 50 lirayı aştı ve 50,05 seviyesinde işlem görüyor.
- Dolar, Türk lirası karşısında 42,61 lira seviyesinde işlem görüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 38'e çekti.
Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'e indirdi.
EURO'DAN TARİHTE BİR İLK
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı.
50,05 SEVİYESİNDE ALICI BULUYOR
Euro, Türk lirası karşısında 50 TL'yi aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı. Parite halihazırda yüzde 0,41 primle 50,05 düzeyinde alıcı buluyor.
DOLARDA SON DURUM
Euro, 2025 yılında TL karşısında yüzde 36,5 değer kazandı. Dolar ise 42,61 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor.
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi