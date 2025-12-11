Haberler

Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı Haber Videosunu İzle
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti. Merkez'in bu hamlesinin ardından euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı.

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 38'e indirdi.
  • Euro, Türk lirası karşısında tarihte ilk kez 50 lirayı aştı ve 50,05 seviyesinde işlem görüyor.
  • Dolar, Türk lirası karşısında 42,61 lira seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 38'e çekti.

Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'e indirdi.

EURO'DAN TARİHTE BİR İLK

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı.

50,05 SEVİYESİNDE ALICI BULUYOR

Euro, Türk lirası karşısında 50 TL'yi aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı. Parite halihazırda yüzde 0,41 primle 50,05 düzeyinde alıcı buluyor.

DOLARDA SON DURUM

Euro, 2025 yılında TL karşısında yüzde 36,5 değer kazandı. Dolar ise 42,61 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko Seko:

Yaw 1 senesir 49 .5 de geziyordu zaten ozmaan neden bukadar haber olmadi

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesabı ödemeyince mekandan atıldı, geri dönüp konuşma bahanesiyle solisti öldürdü

Hesap kavgası kanlı bitti! Mekandan atıldı, geri dönüp solisti öldürdü
Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programında neden yok? Sebebi ortaya çıktı

Birkaç gündür programda yoktu! Sebebi ortaya çıktı
Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi

Bu oturuşun bedeli ağır oldu! Bavulunu topladı, gidiyor
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Hesabı ödemeyince mekandan atıldı, geri dönüp konuşma bahanesiyle solisti öldürdü

Hesap kavgası kanlı bitti! Mekandan atıldı, geri dönüp solisti öldürdü
TBMM'de 'taciz' protestosu! Ortalık bir anda karıştı

Meclis'i karıştıran iddia! Kalabalık arttı, polis soluğu orada aldı
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Dün geceye damga vuran kare
title