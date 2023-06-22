Merkez'in faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırıyor

Merkez Bankası'nın faizi 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının ardından dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dolar 24,90 TL ile altının gram fiyatı ise 1.532 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. 650 baz puanlık artış yapan Merkez, faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı. Bu gelişme sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya başladı.

DOLAR TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Perşembe gününe 23,50 seviyelerinden başlayan dolar, faiz artışı sonrası 1 liradan fazla yükseldi. 25 lira seviyesine doğru giden kur, 24,90 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARI DA UÇUŞA GEÇTİ

Dolardaki yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Güne 1.460 lira seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı, kurdan aldığı destekle 70 liradan fazla yükseliş gösterdi. Gram altında 1.532 lira ile rekor kırdı.