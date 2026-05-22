Merkez Bankası rezervleri 168 milyar 572 milyon dolar oldu

Güncelleme:
TCMB'nin toplam rezervleri 15 Mayıs haftasında 2 milyar 957 milyon dolar düşüşle 168 milyar 572 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri 3,6 milyar dolar azalırken brüt döviz rezervleri 671 milyon dolar arttı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre,15 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 671 milyon dolar artışla 61 milyar 235 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Mayıs'ta 60 milyar 564 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 628 milyon dolar azalarak 110 milyar 965 milyon dolardan 107 milyar 337 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 15 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 957 milyon dolar azalarak 171 milyar 529 milyon dolardan 168 milyar 572 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
06.03.2026134.70762.770197.478
19.03.2026116.16661.292177.458
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
24.04.2026110.10160.951171.052
01.05.2026108.88356.600165.483
08.05.2026110.96560.564171.529
15.05.2025107.33761.235168.572

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
