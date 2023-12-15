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Merkez Bankası 2023 ve 2024 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

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Merkez Bankası'nın aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'ten yüzde 65,39'a, dolar tahmini 30,00'dan 29,46'ya düştü. 2024 sonu dolar kuru beklentisi 36,62'den 39,46 TL'ye yükseldi, enflasyon beklentisi ise yüzde 43,94'ten yüzde 41,23'e geriledi.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini düşerken, 2024 sonu dolar tahmini yükseldi, enflasyon tahmini ise geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 43,94'ten yüzde 41,23'e geriledi.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 30,00 TL iken, bu anket döneminde 29,62 TL'ye düştü. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 39,62 TL'den 39,46 TL'ye indi.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,71 iken, bu anket döneminde yüzde 42,47 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 oldu. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,3'te sabit kaldı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (2)

Emin Alıç:

Aralık enflasyonuna karar verilmiş.% 3,5

Yanıtla214
Murat TURK:

Doğru dürüst Türkçe kullanın artık bu nasıl haber metnidir.

Yanıtla028
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