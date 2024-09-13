Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankette yılsonu TÜFE tahmini yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e geriledi. 12 ay sonrası yıllık yüzde 27,71'den yüzde 27,49'a indi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e indi. Orta Vadeli Program'da enflasyonun yılsonunda yüzde 41,5, 2025 sonunda yüzde 17,5 olması öngörülmüştü.

YILSONU DOLAR/TL TAHMİNİ 37,16'YA GERİLEDİ

Yılsonu dolar/TL beklentisi 37,27'den 37,16'ya geriledi. 12 ay sonrası kur 42,03'ten 42,43 TL'ye yükseldi.

12 AY SONRASI İÇİN FAİZ ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 31,66'YA ÇEKİLDİ

Merkez Bankası'nın politika faizi öngörüsü bu ay için yüzde 50 ile değişmedi. 12 ay sonrası için beklenti yüzde 33,30'dan yüzde 31,66'ya geriledi. 24 ay sonrası için beklenti yüzde 21,61'den yüzde 20,85'e çekildi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ankette yılsonu büyüme tahmini yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye gerilerken, 2025 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e çekildi.

CARİ AÇIK ÖNGÖRÜSÜNDE DÜŞÜŞ

Ankette yılsonu cari açık tahmini 25,5 milyar dolardan 22,2 milyar dolara geriledi. 2025 sonu cari açık tahmini de 25,7 milyar dolardan 24,3 milyar dolara indi.