MERKEZ BANKASI ALTIN KURU SON DAKİKA: 7 Mart bugün cumhuriyet altını ne kadar? Ata lira ne kadar?

Küresel ekonomide artan belirsizlikler, altın fiyatlarında gözle görülür artışlara neden olmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oldu. Peki, 7 Mart 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 11:40itibariyle yüzde 0,52 artarak 23010.05'den işlem görüyor.

7 Mart bugün cumhuriyet altını ne kadar

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 11:40 itibariyle yüzde 0,51 artarak 23111.95'ten işlem görüyor.

Ata lira ne kadar

ATA LİRA NE KADAR?

Ata altın saat 11:40 itibariyle yüzde 0,52 artarak23012.46'dan işlem görüyor.

Merkez Bankası Altın Kuru