Medipol'den kontakt lens kullananlara "enfeksiyon" uyarısı

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Uğur Tunç: - "Kornea enfeksiyonları çok ciddi tablolardır. İlerleyen durumlarda kornea nakline kadar gidebilir"

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Uğur Tunç, kontakt lenslerin uyku sırasında gözü oksijensiz bırakarak kalıcı hasara ve ağır enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, gözlük yerine pratik ve estetik bir çözüm sunması nedeniyle yaygın olarak tercih edilen kontakt lensler, hatalı kullanıldığında göz sağlığında kalıcı hasarlara yol açabiliyor.

Günlük hayatta büyük kolaylık sağlayan lensler, temel hijyen ve kullanım kurallarına uyulmadığında görme yetisini tehdit eden bir unsura dönüşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Uğur Tunç, lens kullanıcılarının doğru bildiği yanlışları ve görünmeyen tehlikelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kontakt lensin korneaya giden oksijeni azalttığını aktaran Tunç, "Kontakt lens gözümüzde kaldığında kornea yeterli oksijen alamaz. Özellikle uyku sırasında göz kapalı olduğu için bu durum daha da artar ve uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilir. Kornea damar içermiyor ve oksijen ihtiyacını dış ortamdan karşılıyor. Lensle uyumanın en ciddi sonucu enfeksiyonlardır. Kornea enfeksiyonları çok ciddi tablolardır. İlerleyen durumlarda kornea nakline kadar gidebilir." ifadelerini kullandı.

Tunç, kontakt lenslerin kesinlikle suyla temas ettirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, çeşme suyunda bakteri ve parazitlerin bulunduğunu anlattı.

Suyun lensle temas etmesi halinde gözde savunmasız bir ortam oluştuğunu ve enfeksiyon riskinin arttığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Ayrıca ellerin mutlaka sabunla yıkanması ve temiz kağıt havluyla kurulanması gerekir. Bir aylık lens, bir ay boyunca sürekli takılmalı anlamına gelmez. Bu sadece malzemenin kullanım ömrüdür. Öte yandan bazı lenslerin 'gece kullanımına uygun' olduğunun söylenmesi yanlış yorumlanıyor. Bu ifade uyurken kullanılabilir anlamına gelmez. Sadece uzun süreli uyanık kullanım içindir."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı

Belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı! Kameraya pişkin savunma
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı

Cezaevinden yeni çıkan şahıs, 1 saat içerisinde dehşet saçtı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi

Akılalmaz ihmal! Fotoğraf çekerken savaş uçakları çarpıştı
Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı

Belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı! Kameraya pişkin savunma
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Türk sinemasının acı kaybı! Bir ustayı daha kaybettik