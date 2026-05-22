Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 49,51 seviyesine geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2026 yılı Mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,43 puan artarak yüzde 23,82 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,60 puan azalarak yüzde 33,10 seviyesine, hanehalkı için 2,05 puan azalarak yüzde 49,51 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,03 puan artarak yüzde 15,60 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

