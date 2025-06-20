Mayıs 2025'te Şirket Kurulumu ve Kapanmaları Arttı

Mayıs 2025'te Şirket Kurulumu ve Kapanmaları Arttı
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Mayıs 2025'te Türkiye'de kurulan şirket sayısı geçen aya göre yüzde 15,5 artarken, kapanan şirket sayısı da yüzde 13,2 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise kurulan şirket sayısı yüzde 13,0 oranında azaldı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre mayıs ayında kurulan şirket sayısı geçen aya göre yüzde 15,5, kapanan şirket sayısı yüzde 13,2 arttı.

TOBB, mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Mayıs 2025'te, Mayıs 2024'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,0, kurulan kooperatif sayısı yüzde 32,5 oranında azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 oranında arttı. Mayıs 2025'te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 23,3 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,7 azaldı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,7, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 48,1 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 13,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 32,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,7 oranında artış gösterdi.

Mayıs 2025'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 37,7 oranında arttı. Mayıs 2025'te şirket ve kooperatiflerin 2 bin 973'ü ticaret, bin 322'si inşaat ve bin 067'si imalat sektöründe kuruldu. 710 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu. Mayıs 2025'te kurulan 568 yabancı ortak sermayeli şirketin 368'i Türkiye, 21'i Çin, 14'ü Türkmenistan ortaklı olarak kurulmuştur.

Öte yandan 2025'in ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6, kapanan şirket sayısı yüzde 12 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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