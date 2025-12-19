Maxion İnci Jant Grubu "Geleceğim Sensin" projesiyle gençleri destekliyor

Maxion İnci Jant Grubu, 2016'dan bu yana sürdürdüğü "Geleceğim Sensin Projesi" ile gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) öğrencilerine fırsat eşitliği sunmayı amaçlayan proje kapsamında öğrencilerin maddi engelleri burs desteğiyle azaltılırken, gelişim programlarıyla da sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına odaklanılıyor.

Öğrenci seçim sürecinin okul rehberlik birimiyle yapılan değerlendirmelerle yürütüldüğü projede, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı veya sosyal çevresinde güçlük yaşayan gençlere öncelik tanınıyor.

Proje, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal, duygusal ve kişisel gelişim alanlarını da kapsayan bütüncül bir yaklaşımla tasarlandı.

Programa kabul edilen öğrenciler, 10'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar her yıl güncellenen bireyselleştirilmiş bir müfredatla destekleniyor. Eğitim programı öz güven, zaman yönetimi, kariyer yönlendirme, etkili iletişim, yaratıcı drama, takım çalışması, robotik kodlama ve kariyer planlama gibi içeriklerden oluşuyor.

Eğitimler, profesyonel koçlar tarafından oyunlaştırma ve takım koçluğu yöntemleriyle veriliyor. Bu sayede motivasyonları artırılan öğrenciler, takım ruhu da kazanıyor.

Her yıl düzenli değerlendirme görüşmeleriyle öğrencilerin gelişimleri takip ediliyor. Öğrencilere, ihtiyaç duyulan alanlarda ek destekler de sağlanıyor.

Bölgede genç istihdamını artırmayı ve sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağını güçlendirmeyi de hedefleyen projede, sunulan müfredat, yerel sanayinin dönüşüm dinamikleriyle uyumlu tasarlanıyor.

Bugüne kadar 39'u erkek, 11'i kız öğrencinin mezun olduğu proje kapsamında, halen 17'si erkek, 7'si kız olmak üzere toplam 24 öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

"Gençlerin geleceğe dair hayallerine dokunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxion İnci Jant Grubu İnsan Kaynakları ve Ortak Fonksiyonlar Direktörü Gülçin Tekin, gençlerin yalnızca bugünkü eğitim süreçlerine değil, geleceğe dair hayallerine de dokunduklarını belirtti.

Tekin, "Gençlerin potansiyeline inanıyoruz ve onların kendine güvenen, üretken, yetkin bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğim Sensin Projesi'ni gelecek nesillere yönelik sorumluluğumuzun bilinciyle kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.