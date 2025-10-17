Mastercard Lighthouse Türkiye-EBRD Star Venture Programı'nın İkinci Dönemi Başladı

Türkiye'nin finansal hizmetler ekosistemini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen Mastercard Lighthouse Türkiye-EBRD Star Venture Girişim Hızlandırma Programı'nın ikinci dönem başvuruları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilkinden farklı olarak bu yıl Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) ortaklığıyla düzenlenen program, Türkiye'deki girişimler için birçok ilave gelişim fırsatı sağlayacak.

Program, ödeme sistemleri, siber güvenlik ve risk, finansal destek ve yatırım, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık, pazarlama teknolojileri, verimlilik, veri ve analitik ile KOBİ çözümleri gibi ana dikeylere odaklanıyor.

Katılımcı girişimlere küresel ölçekte faaliyet göstermelerini sağlamak ve büyümelerini hızlandırmak amacıyla birçok destekten yararlanma fırsatı sunan program, Türkiye'nin finansal hizmetler ekosistemini desteklemeyi hedefliyor.

Programa katılan girişimler, Mastercard'ın üst düzey yetkilileri ve stratejik partnerleriyle birebir çalışma, eğitim programlarına katılma, mentörlük desteği alma, geniş ağa erişim ve önemli etkinliklerde yer alma imkanına sahip olacak.

Türkiye'deki girişimlerinin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı hedefleyen işbirliği kapsamında, seçilen girişimler 3 ay sürecek Mastercard Lighthouse Türkiye müfredatının ardından 15 ay boyunca EBRD Star Venture müfredatıyla devam ederek, toplam 18 aya varan kapsamlı destekten faydalanacak.

Türkiye'de faaliyet gösteren veya göstermeyi hedefleyen girişimlere gereken altyapıyı sunacak program, Mastercard Lighthouse Türkiye'nin ağına ek olarak EBRD'nin yatırımcı ekosistemiyle daha da zenginleşecek.

Seçilen girişimlere, danışmanlık projeleri yürütmeleri ve uluslararası etkinliklere katılmaları amacıyla EBRD tarafından 50 bin avroluk özel fon desteği de sağlanacak.

Geçen sene ülke çapındaki yenilikçi girişimlerden yoğun ilgi gören programa, Mastercard Lighthouse Türkiye'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Ön değerlendirme ve jüri değerlendirmesi sonucunda programa kabul edilen 6 girişim, aralık ayında Mastercard Lighthouse'un LinkedIn hesabı üzerinden duyurulacak.

"Girişimcilere değer, güven ve itibar taahhüdü veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Danışmanlık Hizmetleri Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Muin Öztop, finansal hizmetler ekosisteminin küresel rekabet gücünü artırma hedefiyle Türkiye'ye getirdikleri programın ikinci senesine iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Öztop, program kapsamında girişimcilere paranın satın alamayacağı bir değer, güven ve itibar taahhüdü verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bir hızlandırma programının çok ötesinde yer alan Lighthouse Türkiye ile aralarında bankalar, yatırımcılar, girişimciler, girişimcilik danışmanları bulunan 30 binden fazla paydaşımıza erişimi mümkün kılıyoruz. Ödemeler alanındaki kritik bilgi ve çözümlerimizi paylaşırken, danışman ekibimizle de stratejik bakış açısı ve saha tecrübemizle destek sağlıyoruz."

İlk programa yoğun ilgi gösterildiğini vurgulayan Öztop, EBRD'nin Star Venture programı entegrasyonuyla ikinci döneminin de başarılı geçeceğine inandığını ifade etti.