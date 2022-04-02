Mart ayında en çok maç giriş bileti fiyatı arttı - Haberler

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Mart ayında en çok maç giriş bileti fiyatı arttı

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Mart ayında en çok maç giriş bileti fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte mart ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 57,14 ile maç giriş bileti, fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 25,48 ile bakla olduğu bildirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte mart ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 57,14 ile maç giriş bileti, fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 25,48 ile bakla olduğu bildirildi.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 111'inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 101 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mart ayında kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş bileti yüzde 57,14 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 38,83 ile şehirlerarası otobüs bileti, gıda harcamaları grubundan yüzde 36,45 ile kıvırcık salata, konut harcamaları grubundan yüzde 35,04 ile gazyağı, gıda harcamalarından yüzde 32,60 ile kuru soğan, yüzde 26,77 ile karnabahar ve yüzde 22,20 ile sıvı yağlar olarak belirlendi.

Martta bakla fiyatı yüzde 25,48 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan bakla fiyatı yüzde 25,48 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 18,17 ile kabak, yüzde 11,65 ile domates, yüzde 8,07 ile ıspanak ve yüzde 7,09 ile turp olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Kıvırcık Salata36,45
Kuru Soğan 32,6
Karnabahar26,77
Patates14,25
Lahana12,94
Muz12,03
Yeşil Soğan11,7
Elma11,09
Balık9,07
Portakal7,21
Limon5,38
Bakla -25,48
Ispanak-8,07
Turp-7,09
Havuç-5,5
Pırasa-5,5
Maydanoz-5,43
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)
Taze Fasulye17,39
Armut7,68
Sivri Biber 5,84
Kabak-18,17
Domates-11,65
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer ÜrünlerAylık Yüzde Değişim (%)
Maç Giriş Bilet Ücreti57,14
Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti38,83
Gazyağı35,04
Sıvı Yağlar22,2
Fuel Oil21,17
Benzin17,95
Tüpgaz17,12
Toz Şeker13,82
Sinema Bilet Ücreti13,78
Kazak-Kadın-5,91
Süveter-Çocuk-5,62
Yoğurt-5,06
Çocuk Mamaları-4,19
Kahve-3,73

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

İstanbul, Ticaret, Tarım, Mart, Ekonomi, Haberler

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