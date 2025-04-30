Mart 2025 Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4, ithalatın yüzde 2,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2025 yılı Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 23 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 2,2 artarak 30 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Mart döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 65 milyar 323 milyon dolar, ithalat yüzde 4,5 artarak 87 milyar 811 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA AZALDI

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 7 milyar 303 milyon dolardan, 7 milyar 196 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Mart ayında yüzde 75,6 iken, 2025 Mart ayında yüzde 76,5'e yükseldi. Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 11 artarak 20 milyar 255 milyon dolardan, 22 milyar 488 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Mart döneminde yüzde 75,9 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,4'e geriledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 858 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 507 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 416 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 237 milyon dolar ile İtalya, 974 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu. Ocak-mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 327 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 31 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 981 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 310 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 924 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,0'unu oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Mart ayında ithalatta Çin ilk sırayı aldı. Mart ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 6 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 282 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 488 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 525 milyon dolar ile Fransa, 1 milyar 504 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,8'ini oluşturdu. Ocak-mart döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 11 milyar 634 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 541 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 6 milyar 485 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 970 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 679 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,5'ini oluşturdu.