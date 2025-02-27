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Manyas'ta Ramazan Mukabele Geleneği Başladı

Manyas'ta Ramazan Mukabele Geleneği Başladı
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde Ramazan ayının yaklaşmasıyla camilerde mukabeleler düzenlenmeye başladı. İlçe Müftü Vekili Muhammet Yaşa, ibadetlere daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Ramazan pidesinin fiyatı da açıklandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerde mukabele geleneği başladı.

İlçe genelindeki tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okunarak cemaatin takip ettiği mukabeleler, Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyor. Manyas İlçe Müftü Vekili Muhammet Yaşa, Ramazan ayının feyzinden ve bereketinden en iyi şekilde faydalanabilmek için ibadetlere daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Ramazan ayında manevi iklimi en güzel şekilde yaşamak için mukabele geleneğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Yaşa, ayrıca bu yıl da İmam-Hatip Uygulama Camii'nde hafız din görevlileri tarafından hatimli teravih namazı kılınacağını ifade etti.

Öte yandan, Manyas Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ilçede Ramazan pidesinin 310 gram olarak 25 liradan satışa sunulacağını açıkladı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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