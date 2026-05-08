Enerjide acele kamulaştırma kararı

Manisa ve Ankara'da hayata geçirilecek çeşitli enerji iletim ve dağıtım hattı projeleri kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa'da bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kilovolt İzdemir Arazi GES-Gördes TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında güzergaha isabet eden bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurulacak RMS-B doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı için de Kışla Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 104 ada, 121 parsel numaralı taşınmazın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.