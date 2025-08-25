Manisa'da Kışlık Fide Dikim Dönemi Başladı

Manisa'da Kışlık Fide Dikim Dönemi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli ilçesinde kışlık sebze fide üretiminin kontrolleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Sağlıklı ve hastalıklardan ari fidelerin satışı için gereken denetimler başlamış durumda.

Manisa'nın Salihli ilçesinin bereketli topraklarında yetişecek olan kışlık fideler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrolden geçiyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kışlık fide dikim dönemi başladı. Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tohumluk Kontrolörü ve Bitki Pasaportu Kontrolörleri ekiplerince, Salihli'de kışlık sebze fidesi üreten fide üreticilerinin fidelik kontrolleri başlandı.

Fidelerde yapılan makroskobik gözlemlerde herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmaması halinde, tohumluk kontrolörleri tarafından satışına izin verilerek hastalıklardan ari, sağlıklı ve kaliteli fide üretimi satışları başlıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Öğrenciler isyanda! YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor

Bugün açıklanan sınav sonuçları yüzlerce öğrenciyi isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'ya ait İHA'yı eliyle yakalayıp etkisiz hale getirdi

Ülkeyi yangın yerine çevirecek İHA'yı eliyle yakalayıp imha etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.