Manisa'da Kışlık Fide Dikim Dönemi Başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinin bereketli topraklarında yetişecek olan kışlık fideler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrolden geçiyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kışlık fide dikim dönemi başladı. Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tohumluk Kontrolörü ve Bitki Pasaportu Kontrolörleri ekiplerince, Salihli'de kışlık sebze fidesi üreten fide üreticilerinin fidelik kontrolleri başlandı.

Fidelerde yapılan makroskobik gözlemlerde herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmaması halinde, tohumluk kontrolörleri tarafından satışına izin verilerek hastalıklardan ari, sağlıklı ve kaliteli fide üretimi satışları başlıyor. - MANİSA