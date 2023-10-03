Malatya Ziraat Odaları, çiftçilere yeni destekler bekliyor

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinatörü Yunus Kılıç, TBMM'den kayısı üreticileri başta olmak üzere çiftçiler için yeni destekler beklediklerini söyledi. Kılıç, çiftçilerin maliyetlerinin arttığını ve ithalatın üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtti.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinatörü Yunus Kılıç, TBMM'den kayısı üreticileri başta olmak üzere çiftçiler için yeni destekler beklediklerini söyledi.

Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan İl Koordinatörü Yunus Kılınç, TBMM'nin yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek bu dönemde çiftçiler ve özellikle deprem bölgesi için yeni düzenlemeler beklediklerini söyledi.

Marketler ile tarladaki ürün fiyatlarının farkının 10 katına çıktığını ifade eden Kılınç, "Tarlada bir ürün 2-3 lira iken marketlerde 25-30 liraya satılıyor. Bu yıl eğer Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) büyük bir fedakarlık yapıp 10 milyon ton arpa ve buğdayı almasaydı, ticaretçilerin eline bırakılsaydık geçen yıl 8 liraya sattığımız buğdayı bu yıl 6 liraya çiftçinin elinden alacaklardı. Üretici zor durumda, biz bunu her yerde haykırıyoruz" dedi.

Çiftçinin maliyetlerinin yüzde yüz arttığını da ifade eden Kılıç, "Mevsimlik tarım işçisine geçen yıl 216 lira ödeme yapılırken, bu yıl 450 liradan ödeme yapıldı, asgari ücret ile beraber artış yüzde 120 oldu. Aynı zamanda mazot ve gübrede yüzde 100 artışlar yapılırken bir üretici olarak geçen yıl sattığımız fiyata bu yıl ürünümüzü satamıyorsak bu sorumluluk TBMM'ye aittir" şeklinde konuştu.

Malatya'nın dünya kuru kayısı üretiminde birinci olmasına rağmen, İran, Özbekistan ve Kırgızistan gibi ülkelerden getirilen zerdalinin kayısıya karıştırıldığını ifade eden Kılıç, "Bunlar Avrupa'da benim kayısımın değerini düşürüyor. Burada üretici isyan ediyor, bize baskı yapıyor. Badem üretiminde Adıyaman, Elazığ ve Malatya bölgemizde Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Tarım Bakanlığı teşvikler yaparak badem üretimini çoğaltmak istediler. Badem üretimi arttıkça bu sefer ithalatın önünü açarak ve gümrük vergisini yüzde 2'ye çekerek badem ağaçlarının bugün sökülmesine sebep oldular. Çiftçi burada isyan ediyor. Eğer üretici ürettiği şeker pancarını bugün devlete teslim edecek deprem bölgesi olarak eğer Mart ayında para alacaksak gerçekten bu üreticinin durumu ne halde olur düşünün. Ben bilhassa bunu açıklıkla ifade ediyorum. Deprem bölgesindeki pancar üreticinin parasını bir ay içinde kendilerine ödemeleri gerekiyor. Bugün bir fiyat açıklanacak maliyetler artacak ve Mart ayında almış olduğu para ile bu üretici bir daha pancar ekemeyecek" şeklinde konuştu.

Siyasilere seslenen Kılıç, "İthalatı durdurun üreticiyi koruyun. Bu ülkeye başka ülkelerin malını sokarak ithalata muhtaç etmeyin, üreticiye sahip çıkın, üretici zor durumda. Geçen yıl 5 lira 80 kuruşu toprak mahsullerince alınan mısır bu sene 6 lira ise bunu oturup düşünmeleri lazım. Biz sivil toplum kuruluşuyuz, çiftçimizin temsilcisiyiz, çiftimizi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA