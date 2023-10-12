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Malatya Ticaret Borsasında Kuru Kayısının Kilogramı 150 TL'ye Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 150 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg148,00150,00

BuğdayKg6,836,83
YoncaKg5,715,71

Kaynak: AA / Ekonomi

Malatya Ekonomi Haberler

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