Malatya Ticaret Borsasında Kuru Kayısının Kilogramı 150 TL'ye Satıldı
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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 150 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|148,00
|150,00
|Buğday
|Kg
|6,83
|6,83
|Yonca
|Kg
|5,71
|5,71
Kaynak: AA / Ekonomi