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Malatya Ticaret Borsasında Kuru Kayısının Kilogramı 150 TL'ye Satıldı

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 150 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.