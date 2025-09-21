Malatya Şeker Fabrikası'nda 500 Bin Ton Pancar İşlenecek

MALATYA Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 yılı kampanya döneminde 500 bin ton şeker pancarı işlenerek 62 bin ton şeker elde edilecek.

Malatya'da 1956 yılında işletmeye açılan Şeker Fabrikası'nda 69 yıldır şeker, küspe ve melas üretimine devam ediliyor. Her geçen yıl rekoltenin arttığı fabrikada 2025- 2026 yılı kampanya döneminde 500 bin ton şeker pancarı işlenmesi hedefleniyor. Günlük 4 bin ton pancarın işlendiği fabrikaya Malatya'nın yanı sıra Sivas, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ illerinden şeker pancarı işlenmek üzere getiriliyor.

'GÜNDE DÖRT BİN TON PANCAR İŞLİYORUZ'

1 Eylül itibarıyla pancar alımı kampanyasının başladığını belirten Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Nuri Murat, Türkiye genelinde özel ve kamu olarak yaklaşık 30 fabrika içerisinden ilk şekeri Malatya'nın ürettiğini ifade etti. Fabrikanın bu bölgenin en büyük kamu iktisadi kurumu olduğunu aktaran Murat, "Bu yıl üretim sezonumuz yaklaşık 6 ay olacak. Şu ana kadar çiftçilerimizden 55 bin ton pancar teslim aldık. Bunun 45 bin tonunu işledik. 3 coğrafi bölgede yaklaşık 8 ilde yaklaşık 1200 aile pancar ekimi yapıyor. Yıllık rekolteye göre değişkenlik gösterse de yaklaşık 50-60 bin insan dolaylı olarak geçimini şeker pancarından sağlıyor. Bu yıl hedeflenen 500 bin ton şeker pancarı işlemeyi hedefliyoruz. Bunun karşılığında 62 bin ton şeker, 150 bin ton küspe ve 22 bin ton da melas elde etmeyi düşünüyoruz. Günde 4 bin ton pancar işliyoruz. Bunun karşılığında ise 450-500 ton şeker elde ediyoruz" diye konuştu.