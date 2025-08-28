Malatya'nın Kenger Sakızı Fiyatları Altınla Yarışıyor

Malatya'nın dağlık bölgelerinde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinden elde edilen sakız, kilosu 10 bin TL'ye ulaşan fiyatıyla adeta altınla yarışıyor.

Malatya'nın Darende ve Akçadağ ilçelerinin kırsal kesimlerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, yaz aylarında kuruduktan sonra kökünden özel bir yöntemle sakız elde edilerek satışa sunuluyor. Hem zahmetli üretim süreci hem de sağlığa faydalı olması nedeniyle oldukça yüksek bir piyasa değerine sahip olan kenger sakızı, bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Demirkaya, her yaz Büyük Mahalle mevkiindeki dağlık alana çıkarak, saatlerce süren yoğun bir çalışmanın ardından kenger sakızı topluyor. Çapa yardımıyla bitkinin kökünü açığa çıkaran Demirkaya, kökü bıçakla çapraz keserek sakızın oluşmasını sağlayan sıvının dışarı çıkmasına yardımcı oluyor. Toprakta bir gün bekleyerek sertleşen sıvı daha sonra toplanıyor.

Evde temizleme işlemine tabi tutulan sakızlar, soğuk su altında taşla dövülüp, sıcak suda bekletilerek toprak ve yabancı maddelerden arındırılıyor. Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan kenger sakızı, tane olarak 30 TL'den, kilogram bazında ise 10 bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Mehmet Demirkaya, kenger bitkisinden sadece sakız değil, aynı zamanda kahve de üretildiğini belirterek, kenger kahvesinin kilogram fiyatının ise bin ila bin 500 TL arasında değiştiğini söyledi.

Kenger sakızının özellikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu kaydeden Demirkaya, vatandaşlara sakızı denemelerini tavsiye etti. - MALATYA