Malatya Havalimanı Mart Ayı İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2024 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Malatya Havalimanı'nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 55 bin 438, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 421, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 424'e ulaştığı belirtildi.

Yük trafiğinin 374 ton olarak belirtildiği açıklamada, Ocak -Mart döneminde yolcu trafiğinin 181 bin 932, uçak trafiğinin bin 297, yük trafiğinin ise bin 321 ton olarak gerçekleşti kaydedildi. - MALATYA