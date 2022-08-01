Malatya ekonomi haberleri | Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 120,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 120,11 120,11 Kuru kayısı Kg 94,10 120,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 64,50 64,50 5 nolu şekerpare kayısı Kg 84,00 113,00

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