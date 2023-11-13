Malatya'da Moloz Döküm Sahalarına Tepki

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kentte belirlenen moloz döküm sahalarına tepki göstererek, "Moloz ıslahını koordine edemeyenler Malatya'ya zarar veriyor" dedi.

Hal binası, galericiler sitesi, fidancılar sitesi, yeni şire pazarı ve nakliyeciler sitesinin olduğu bölgeye yakın bir alanın moloz döküm sahası olarak kullanılmasına tepki gösteren Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Şehir merkezinden, ticarethanelerden ve en önemlisi de vatandaştan uzak bir konumda döküm sahası oluşturamayan, moloz ıslahını koordine edemeyen yerel yöneticilerin vizyonsuz uygulamaları Malatya'ya ve esnafımıza zarar vermeyi sürdürüyor" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Fidancılar Sitesi'ni ziyaret ederek Malatya Fidancılar Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe ve fidan üreticileri ile bir araya geldi. Fidancılar sitesinin hemen yanında bulunan moloz döküm sahasının bölgede ciddi çevre ve hava kirliliği ile sağlık sorunlarına neden olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Malatya Fidancılar Sitesi esnafımızın daveti üzerine ziyarette bulunduk. Ağır hasarlı binaların yıkımı sonrasında kamyonlara yüklenen molozlar, fidancılar sitesinin hemen yanı başına dökülüyor. Dağ gibi yığılan molozların oluşturduğu toz ve duman ciddi çevre ve sağlık sorunlarını doğurmuş durumda. Sadece fidancılarımız değil, bu bölgede bulunan hal binası, galericiler sitesi, yeni şire pazarı ve nakliyeciler sitesi esnafları da aynı durumdan şikayetçi. Yaşam ve ticaret alanlarının olduğu bir alana yapılan döküme anlam vermek mümkün değil. Oluşan tozdan dolayı esnafımız dükkanını dahi açamaz hale geldiğini söylüyor. Şehir merkezinden, ticarethanelerden ve en önemlisi de vatandaştan uzak bir konumda döküm sahası oluşturamayan, moloz ıslahını koordine edemeyen yerel yöneticilerin vizyonsuz uygulamaları Malatya'ya ve esnafımıza zarar vermeyi sürdürüyor" dedi. - MALATYA