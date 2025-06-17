Malatya'da Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Destek Ziyareti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Babacan mezrasında üretim yapan küçükbaş hayvan yetiştiricileri, su ve elektrik gibi bazı eksiklere rağmen üretimi sürdürürken, Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın bölgeyi ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Babacan mezrasında yıllardır üretim yapan yetiştiriciler, yaz sezonunda hayvanlarını meraya çıkararak doğal koşullarda yetiştiricilik yapmaya devam ediyor. Bölgedeki üreticileri ziyaret eden Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, üretimin önemine dikkat çekerek, yaylalardaki üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Akın, "Burada yıllardır üretim yapan, bu işi gönülden yapan yetiştiricilerimiz var. Tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ediyorlar. Bizler de hem sorunları yerinde görmek hem de kendilerini yalnız bırakmamak adına buradayız" dedi.

"Üreten insanlar her zaman değerlidir" diyen Akın, "Yetiştiricilerimizin bu bölgelerde daha rahat üretim yapabilmeleri için devletimizin sağladığı desteklerin yanı sıra yerel kurumların da katkıları önemli. Bizler birliğimiz olarak her zaman sahadayız ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde sorunların çözümü için çalışıyoruz. Rabbim üreticimizin kazancını bereketli eylesin. Yayla sezonumuz bu yıl yağışlarla birlikte iyi başladı. İnşallah güzel bir sezon olur" ifadelerini kullandı.

Yaylada çobanlık yapan İrfan Babacan ise, yedi yıldır bu bölgede üretim yaptığını ifade ederek, "Kendi hayvanlarımızla geçimimizi sağlıyoruz. Su ve elektrik gibi bazı sıkıntılarımız olsa da üretmeye niyetliyiz. Başkanımız da sağ olsun, bizleri ziyaret etti, moral verdi. İnşallah bu güzel yaylamız daha da canlanır" şeklinde konuştu.

Bir başka üretici Mehmet Babacan da aile olarak burada hayvancılık yaptıklarını belirterek, "Şartlar zaman zaman zorlayıcı olabiliyor ama biz üretmeye devam ediyoruz. Elektrik ve su konusunda bazı ihtiyaçlarımız var. Başkanımıza da desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - MALATYA