Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı, Ancak Zirai Don Etkisi Devam Ediyor

Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı, Ancak Zirai Don Etkisi Devam Ediyor
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Malatya'da Nisan ayında etkili olan zirai don nedeniyle kayısı başta olmak üzere birçok meyve çeşidinde büyük zararlar oluştu. Bazı bölgelerde kayısı hasadı başladı. Üreticiler umutlu.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin büyük bir bölümünün karşılandığı Malatya'da Nisan ayında etkili olan zirai don nedeniyle birçok bölgede ürün kaybı yaşanırken, dondan etkilenmeyen bazı alanlarda kayısı hasadı başladı.

Türkiye genelinde 34 ilde etkili olan don, kayısı, üzüm, elma ve ceviz gibi önemli tarım ürünlerinde ciddi zararlara yol açtı. Yaklaşık 10 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da ise başta kayısı olmak üzere bir çok meye çeşidinde yer yer yüzde 100'e varan zarar oluştu. Barajlara yakın bazı bölgelerde dondan etkileyen sınırlı sayıda meyve bahçelerinin de bulunduğu kentte Doğanyol ilçesine bağlı İshak Mahallesi'nde ise kayısı hasadı başladı.

Bölgede uzun yıllardır çiftçilik yapan Vahdettin Kayan, hasada birkaç hafta önce başladıklarını belirterek, "Bereketli bir sezon geçiriyoruz, rekoltemiz oldukça iyi" dedi.

Bir diğer üretici Şaban Genç ise baraj kenarındaki bahçelerin zirai don etkilenmediğini ifade ederek, "Hasada yaklaşık bir hafta önce başladık, bir hafta daha devam etmesini bekliyoruz. Gelecek yıl için de umutluyuz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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