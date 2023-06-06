Malatya'da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricilerine Destek

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, "Bizim daha fazla üretebilmemiz için bu desteklere ihtiyacımız var. Hem bölgesel hem de ülke olarak daha fazla üretmeliyiz, üretene sahip çıkmalıyız, destek olmalıyız" dedi.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Mera Islahı Projesi kapsamında ilçelerde üreticilere malzemelerin dağıtılmaya başlandığını ifade etti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinin yetiştiricilere sulak, çobanların kullanacakları malzemeler, hayvan çadırı ve çeşitli malzemelerin dağıtıldığını kaydeden Akın, malzemelerin öncelikle deprem bölgesindeki üreticiler ile ihtiyacı olan üreticilere verileceğini belirtti.

"SORUNLARI YERİNDE ÇÖZMEYE ÇALIŞTIK"

İhsan Akın, şunları söyledi:

"Yetiştiricilerimizin sorunlarını, sıkıntılarını ve problemlerini yerinde çözmeye çalıştık. Şu anda çoban bulmakta zorlanıyoruz. Çobanlarımıza destek veriliyor ama bu desteklerin artırılması gerekiyor. Sosyal güvence anlamında en azından bir ailede ya da işletmede çobanımızın kız kardeşi, annesi ya da eşi sosyal güvencelerinin devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Bu yapılırsa süreklilik olur, üretim devam eder ve işletmeler kapanmaz. Eğer bir işletmede bayan yoksa bu işletmeler kapanıyor ve üretimden vazgeçiliyor. Bizim daha fazla üretebilmemiz için bu desteklere ihtiyacımız var. Hem bölgesel hem de ülke olarak daha fazla üretmeliyiz, üretene sahip çıkmalıyız, destek olmalıyız."

"SU VE YEM SIKINTISI YAŞANDI"

Akın, depremde zayi olan hayvanların yanında yıkılan ahırların da olduğunu kaydederek, "2 bin 500 civarında ahır yıkıldı. Tabi görevimiz yaralarımızı sarıp, devam etmek. Bunları da en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Yetiştiricilerimiz kış şartları nedeniyle olumsuz etkilendi, su ve yem sıkıntısı yaşandı. Hayvanlarla ilgili protokol hazırlandı ve parası çıkarıldı. Hayvanları telef olan üreticilere aynı sayıda hayvan desteği verilecek. Türk Üretici Sistemi'nde kaydı olanlarla devletimiz bu desteği verecek" diye konuştu. Akın, 20 milyon TL civarında olan Mera Islahı Projesi'nin hayata geçmesiyle birlikte üreticilere destek verilmeye devam edileceği de sözlerine ekledi.