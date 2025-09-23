Malatya'da Aşılı Yabani Alıç Hasadı Başladı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde aşılanan yabani alıçların hasadı başladı. Bu yıl zirai don nedeniyle kayısıda umduğunu bulamayan üreticiler, farklı ürünlere yönelerek sezonu kurtarmaya çalışıyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi'nde doğal ortamlarda yetişen ve sağlık açısından birçok faydası bulunduğu bilinen alıçta hasat dönemi başladı. Bölgedeki üreticiler, aşılı yabani alıçlardan elde ettikleri ürünün bir kısmını kendileri tüketirken, kalan kısmını ise marketlere kilosu 250 TL'den satıyor.

Alıç üreticilerinden Hamit Karababa bu yıl alıçta yüksek verim elde ettiklerini belirterek, "Alıç sağlık açısından çok önemli bir ürün. Birçok çeşidi bulunuyor. Şu an kilogram fiyatı 200 ile 600 TL arasında değişiyor. Bu yıl ürün bol, değerlendirilmeli, aksi halde ziyan olacak" diye konuştu. - MALATYA