Haberler

Malatya'da Arı Kovanı Üretimi: Tek Üretici Recep Sayı

Malatya'da Arı Kovanı Üretimi: Tek Üretici Recep Sayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 71 yaşındaki mobilya ustası Recep Sayı, çam ağacından ürettiği arı kovanları ile Türkiye'nin 65 iline gönderim yapıyor. Yılda ortalama 300 ila 500 kovan üreten Sayı, kovanların arıcılıkta verimi artırdığını belirtiyor.

Malatya'da mobilya ustası yaşlı adam tarafından çam ağacından üretilen arı kovanları, Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Tek ve çift kapaklı olarak üretilen kovanların arıcılıkta verimi arttırdığı belirtiliyor.

Malatya'da, yaklaşık 60 yıldır mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteren 71 yaşındaki Recep Sayı, 90'lı yıllarda mobilya üretimini bırakıp arı kovanı imalatına yöneldi. Çam ağacından ürettiği ve bezir yağı ile işlediği kovanların her mevsime dayanıklı olduğunu belirten Sayı, yılda ortalama 300 ila 500 arasında üretim yaptıklarını söyledi.

"65 ile gönderiyoruz"

Recep Sayı, tek kapaklı kovanların 6 bin TL, çift kapaklıların ise 7,5 bin TL'den alıcı bulduğunu belirterek, "Düz, tek ve çift kapaklı olmak üzere farklı modellerde üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz tüm kovanlar yıl içerisinde satılıyor. 65 farklı ile gönderim sağlıyoruz. Bu kovanlar, bal verimliliğinin artmasına da katkı sağlıyor" dedi.

"Bölgenin tek üreticisi"

Malatya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Dilek ise Recep Sayı'nın bölgede arı kovanı üretimi yapan tek usta olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası konteynerde yaşamaya başlayan Recep Sayı'nın kenti terk etmeyerek üretime devam ettiğini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili

Son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
Puan kaybı sonrası çıldırdı! Ünlü şarkıcıdan Fenerbahçeli futbolculara büyük isyan

Ünlü şarkıcıdan Fenerbahçeli futbolculara büyük isyan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.