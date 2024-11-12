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Malatya'da 49 Bin Dekar Arazi Tarıma Kazandırıldı

Malatya'da 49 Bin Dekar Arazi Tarıma Kazandırıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamında Malatya'da 49 bin 755 dekar arazi tarıma kazandırıldı. Proje ile 2 bin 78 üretici desteklenerek, çeşitli tohum ve sebze fide desteği sağlandı.

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 49 bin 755 dekar arazi tarıma kazandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TAKE Projesi kapsamında Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 2 bin 78 üretici desteklendi.

Çiftçilere 118 kilo 300 gram nohut, 8 kilo 300 gram kuru fasulye, 400 bin kilogram arpa ve 421 kilo 900 gram buğday olmak üzere toplam 948 kilo 500 gram tohum, 906 bin 144 adet sebze fidesi dağıtıldı.

Desteklerle 49 bin 755 dekar arazi tarıma kazandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 milyon 528 bin 782 lira proje desteği, üreticilere ise 7 milyon 176 bin 261 lira katkı sundu.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Ekonomi
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