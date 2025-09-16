Malatya'da 20 Bin Ton Kapasiteli Yatay Silo İnşaatı Devam Ediyor

Malatya'da arpa ve buğday üreticileri için 20 bin ton kapasiteli yatay silonun inşaatı sürüyor.

Malatya Ticaret Borsasından (MTB) yapılan açıklamaya göre, MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Malatya Şube Müdürü Şeref Aslan, Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde yapımı devam eden yatay silo ve idari bina inşaatında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, TMO Malatya Şubesi'nin uzun süredir idari bina ve depolama alanına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yaklaşık 7 ay önce başlatılan proje kapsamında 26 bin metrekare alan üzerinde 20 bin ton kapasiteli yatay silo, idari bina, kantar ve laboratuvarın inşa edildiğini ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Toplamda 26 bin metrekare alanda inşa edilen tesis 4 ana depodan oluşuyor. Her biri 5 bin ton kapasiteli depoların dış blokları bitme aşamasına geldi. 2026 yılında hasat edilecek arpa ve buğdaylar burada stok edilmeye başlanacak. Malatya'da hayvancılığın ciddi bir kapasiteye ulaştığını görüyoruz. Bu silolarda depolanacak arpalar, yıl boyunca hayvancılık sektörüne dağıtılacak. Ayrıca kurulacak laboratuvar, ürünlerin analiz edilmesi ve sınıflandırılması açısından önemli bir hizmet verecek."