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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Analiz Fiyatlarını Yüzde 400 Artırdı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde ikamet eden iş insanı Mesut Karaağaç, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Gemoloji laboratuvarı ile yaşadığı zamlı fiyat olayını anlattı. Karaağaç, analiz ücretlerine yapılan yüzde 400 zamın hükümetin enflasyonla mücadele çabalarına zarar verdiğini dile getirdi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü analiz fiyatlarını yüzde 400 artırdı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde ikamet eden iş insanı Mesut Karaağaç, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Gemoloji laboratuvarı ile yaşadığı zamlı fiyat olayını annlattı.

Taşlarım analizini yaptırmak isteyen Mesut Karaağaç 12 Ocak 2024 tarihinde, değerli taşların analizi için MTA laboratuvarına başvurdu. Her bir taş analizi için 300 TL ödeme yaparak kurumdan hizmet aldı. 23 Ocak tarihinde aynı laboratuvara 20 adet taşla tekrar başvurduğunda, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. İş insanı Mesut Karaağaç 20 taş analizi için havale yolu ile 6 bin TL ödeme yaparak laboratuvara taşlarını teslim etti. Ancak laboratuvardan aldığı bilgi, analiz ücretlerine Ocak ayında yüzde 400 oranında bir zam yapıldığı ve yeni ücretin taş başına bin 500 TL olduğu şeklindeydi. Bu durum, vatandaşın yatırdığı parayla sadece dört taş analiz ettirebileceği anlamına geliyordu.

Bu beklenmedik zam karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Mesut Karaağaç, "Ülkede ne gibi değişiklikler oldu ki, analiz ücretlerine bu denli yüksek bir zam yapıldı? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile bu zam oranı nasıl bağdaştırılabilir? Bu zam, hükümetin enflasyonla mücadele çabalarına zarar vermek amacıyla mı yapıldı? Eğer hizmet girdileri yüzde 400 arttıysa, bu durum açıklanan enflasyon oranlarının gerçekliği hakkında soru işaretleri oluşturmaz mı? şeklinde tepkisini dile getirdi.

Karaağaç, "Hem hükümetin ekonomi politikaları hem de devlet kurumlarının fiyatlandırma politikaları açısından önemli tartışmaları beraberinde getirmez mi" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Sungurlu Çorum Ekonomi Güncel Haberler

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