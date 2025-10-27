Haberler

Lukoil, Yaptırımlar Nedeniyle Uluslararası Varlıklarını Satıyor

Rus petrol şirketi Lukoil, ABD'nin yaptığı yaptırımlar nedeniyle uluslararası varlıklarını satma kararı aldığını duyurdu. Potansiyel alıcıların teklif değerlendirmelerine başlanırken, şirketin izin lisansının uzatılması için başvuruda bulunmayı planladığı belirtildi.

Rus petrol şirketi Lukoil, yaptırımlar sebebiyle uluslararası varlıklarını satma kararı aldığını bildirdi.

Lukoil'den yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin şirkete yönelik yaptırım kararının ardından alınan karara yer verildi.

Şirketin ve iştiraklerinin bazı ülkelerin kısıtlama kararlarına maruz kaldığına işaret edilen açıklamada, " Lukoil, uluslararası varlıklarını satma niyetini bildirmektedir. Potansiyel alıcıların tekliflerinin değerlendirilmesi süreci başladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lukoil'in uluslararası varlıklarının kesintisiz şekilde çalışmasını sağlayabilmek için yaptırımlara yönelik ABD'nin izin lisansının uzatılması amacıyla başvuruda bulunmayı planladığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 22 Ekim'de Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için barış sürecine ciddi bağlılık göstermemesi nedeniyle bu adımın atıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
