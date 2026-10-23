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Lufthansa Group, Dubai seferlerini 25 Kasım'a kadar uçurmayacak

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Lufthansa Group, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Dubai uçuşlarının askıya alınma süresini 25 Kasım'a kadar uzattı. Lufthansa ve Swiss'in 25 Ekim, Eurowings'in 1 Kasım'da başlaması planlanan seferleri ertelenirken, etkilenen yolculara esnek rezervasyon veya tam iade sunulacak.

BERLİN (AA) – Alman hava yolu şirketi Lufthansa Group, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Dubai uçuşlarının askıya alınma süresini 25 Kasım'a kadar uzattığını duyurdu.

Lufthansa Group'tan, Mart 2026'da askıya alınan Dubai uçuşlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Orta Doğu'daki hassas güvenlik durumu nedeniyle uçuş programının yeniden revize edildiği bildirilen açıklamada, kış uçuş tarifesine geçişle birlikte Dubai'ye 25 Ekim'de başlaması öngörülen Lufthansa ve Swiss Airlines uçuşları ile 1 Kasım'da başlaması planlanan Eurowings seferlerinin 25 Kasım tarihine kadar ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, uçuş iptallerinden etkilenen yolcularla hava yolu şirketlerince doğrudan iletişime geçileceği, mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla yolculara esnek rezervasyon veya bilet ücretinin tamamının kesintisiz iadesi seçeneklerinin sunulacağı kaydedildi.

Lufthansa Group, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından Dubai uçuşlarını Mart 2026'da askıya almıştı.

Kaynak: AA
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