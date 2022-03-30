Lübnan Tarım Bakanı: Ülkede Şimdilik Tahıl Krizi Yok

BEYRUT, 30 Mart (Xinhua) — Bakan, Lübnan'ın Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, "Tarım Bakanlığı Akkar, Marjeyoun ve Bekaa'da 50.000 hektarlık bir alan üzerinde bir buğday üretim planı hazırladı" dedi. Bakanlığın bu planı, Lübnan'ın buğday ihtiyacının yüzde 85'inden fazlasını karşılayan Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın ardından geldi. Hasan, Lübnan'ın hem yumuşak hem de sert buğday üretebileceğine dair güvence verdi, ancak hükümetin önümüzdeki birkaç ay içinde buğday arzını güvence altına almak için başka kaynaklar da bulacağını belirtti. Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam daha önce Lübnan'ın iki ay yetecek buğday arzına sahip olduğunu ve bu hafta iki geminin gelmesiyle de iki ay için daha buğday stoğunun güvence altına alınacağını söylemişti.

Xinhua / Ekonomi