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Logo Grup'un Ürün Yönetiminden Sorumlu Üst Yöneticiliğine (CPO) Haluk Altunel getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Grup'ta üst düzey atama gerçekleşti.

Şirkete CPO olarak atanan Altunel, yeni görevinde pazar dinamikleri, başta yapay zeka olmak üzere gelişen teknolojiler ve müşteri beklentileri doğrultusunda grubun ürün stratejisinden sorumlu olacak.

Ürün yönetimi ekiplerine liderlik edecek Altunel, ekosistem paydaşlarıyla Logo ürünlerinin kullanıcı deneyimini ve müşterilere sunduğu değeri geliştirmeye odaklanacak.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Altunel, yüksek lisansını aynı üniversitede, doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamamladı.

Kariyerine 1999'da Bilkent Üniversitesinde araştırma ve öğretim asistanı olarak başlayan Altunel, 2000-2004 döneminde Karel'de proje mühendisi, Mercedes-Benz Türk'te ise proje yöneticisi olarak görev yaptı.

Altunel, 2004-2022 döneminde Softtech'te sırasıyla Program Direktörü, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) Süreçleri, DevOps Araçları ve Sürekli İyileştirme Direktörü ile Strateji ve Ürün Yönetimi Direktörü olarak çalıştı.

Odeon Software & Technology'de 2022-2024 döneminde Genel Müdür Yardımcılığı ve Ürün Yönetiminden Sorumlu Üst Yöneticilik görevlerini üstlenen Altunel, 2024'ten bu yana Dgpays IT'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA