Liseli mucitler GençBizzTech 2026 finalinde sahneye çıkacak

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen GençBizzTech 2026'da finale çıkacak 10 lise girişimi belli oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncü kez düzenlenen GençBizzTech 2026 Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programında final heyecanı başlıyor. Devlet fen liselerinden programa katılan yüzlerce ekip arasından seçilen 10 liseli genç girişim takımı, projelerini Türkiye finalinde jüri karşısında sunmaya hazırlanıyor.

Öğrenciler, yaratıcılık ve problem çözme yetkinliklerinin gelişmesi, bilim ve teknoloji odaklı girişimler geliştirmeleri hedefiyle yürütülen program kapsamında girişimcilik, yapay zeka, teknoloji ve iş modeli geliştirme alanlarında kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti. Ekipler, eğitimlerin ardından projelerini geliştirerek değerlendirme sürecine katıldı ve Türkiye finalinde yer alacak 10 ekip belirlendi.

Tarım, sağlık, eğitim, lojistik, afet teknolojileri gibi farklı alanlarda çözümler sunan GençBizzTech 2026 finalistleri arasında AGROGEN, SHIFT, NEXTECH, Quantum AI, HIGGS, VitaSense, Virtual Biopsy, Laboratuv-AR, NOVA ve BrainTech takımları yer aldı.

Ekipler, 9 Mayıs'ta gerçekleşecek Türkiye finalinde projelerini jüriye sunarak dereceye girmek için yarışacak. Birinci olacak ekip, Letonya'da düzenlenecek girişimcilik festivali GEN-E 2026'ya katılma hakkı elde edecek. Finalist ekipler, uluslararası platformda projelerini tanıtma fırsatı da elde edecek.