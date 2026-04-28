Haberler

Liseli mucitler GençBizzTech 2026 finalinde sahneye çıkacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen GençBizzTech 2026'da finale çıkacak 10 lise girişimi belli oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncü kez düzenlenen GençBizzTech 2026 Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programında final heyecanı başlıyor. Devlet fen liselerinden programa katılan yüzlerce ekip arasından seçilen 10 liseli genç girişim takımı, projelerini Türkiye finalinde jüri karşısında sunmaya hazırlanıyor.

Öğrenciler, yaratıcılık ve problem çözme yetkinliklerinin gelişmesi, bilim ve teknoloji odaklı girişimler geliştirmeleri hedefiyle yürütülen program kapsamında girişimcilik, yapay zeka, teknoloji ve iş modeli geliştirme alanlarında kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti. Ekipler, eğitimlerin ardından projelerini geliştirerek değerlendirme sürecine katıldı ve Türkiye finalinde yer alacak 10 ekip belirlendi.

Tarım, sağlık, eğitim, lojistik, afet teknolojileri gibi farklı alanlarda çözümler sunan GençBizzTech 2026 finalistleri arasında AGROGEN, SHIFT, NEXTECH, Quantum AI, HIGGS, VitaSense, Virtual Biopsy, Laboratuv-AR, NOVA ve BrainTech takımları yer aldı.

Ekipler, 9 Mayıs'ta gerçekleşecek Türkiye finalinde projelerini jüriye sunarak dereceye girmek için yarışacak. Birinci olacak ekip, Letonya'da düzenlenecek girişimcilik festivali GEN-E 2026'ya katılma hakkı elde edecek. Finalist ekipler, uluslararası platformda projelerini tanıtma fırsatı da elde edecek.

Kaynak: AA / Enes Ege
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek

Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi

Yakarak öldürdüğü kadının oğlunun gözleri önünde idam edildi
Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek

Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Havada büyük kriz! Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere

Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere