LG yeni ev robotu CLOiD'i CES 2026'da tanıtacak

LG Electronics, 6-9 Ocak'ta ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2026) yeni ev robotu LG CLOiD'i sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin ev robotikleri alanındaki sürekli ilerlemesini temsil eden LG CLOiD, ev içindeki farklı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanarak ev yönetimini daha verimli, sezgisel ve konforlu hale getiriyor.

Fuarda ilk kez sergilenecek LG CLOiD, günlük işleri kolaylaştırarak kullanıcılara zaman kazandırırken, ev asistanı olarak konumlanan yapısıyla da şirketin "Sıfır İş Yükü Evi" (Zero Labor Home) vizyonunu somutlaştırıyor.

Söz konusu vizyon, teknolojinin günlük işlerin yükünü azaltarak kullanıcıların sevdiklerine ve hayatın değerli anlarına daha fazla odaklanabilmesini hedefliyor.

Merkezinde, robotun "beyni" olarak görev yapan ve kafasına entegre edilen bir yonga seti bulunan LG CLOiD, yaşam alanlarına uygun bir formla tasarlanarak, ev içinde çok çeşitli görevleri yerine getirebilecek şekilde geliştirildi.

Her biri 7 serbestlik derecesine sahip motorlarla çalışan iki eklemli kol, doğal insan hareketlerine benzer çok yönlü bir hareket kabiliyeti sunarken, her elde yer alan beş bağımsız hareketli parmak da gelişmiş el becerisi sağlayarak CLOiD'in hassasiyet ve ince motor kontrolü gerektiren görevleri yerine getirmesine imkan tanıyor.

???????Ekran, hoparlör, kamera ve çok sayıda sensörle desteklenen sistem ile etkili iletişim, doğal sesli etkileşim ve akıllı navigasyon sağlanırken, LG'nin Affectionate Intelligence (Sevecen Zeka) teknolojisiyle çalışan CLOiD, çevresini algılayarak kullanıcılarla sezgisel bir etkileşim kuruyor ve tekrar eden etkileşimlerle zaman içinde daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Robotik teknolojileri gelecekteki büyümenin temel itici güçlerinden biri olarak konumlandıran şirket, bu stratejik alandaki inovasyon çalışmalarını hızlandırıyor.

Bu kapsamda şirket, farklılaşmış teknolojiler geliştirmek ve temel robotik yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla Ev Aletleri Çözümleri Şirketi bünyesinde HS Robotics Lab'i hayata geçirdi.

Bununla birlikte, Güney Kore'de ve dünya genelinde önde gelen robotik şirketleriyle ortak araştırma projelerine devam eden LG, stratejik işbirliklerini de sürdürüyor.

CES 2026'yı ziyaret edenler, LG'nin Las Vegas Kongre Merkezi'ndeki standında LG CLOiD'i yakından deneyimleyerek "Zero Labor Home" vizyonunun gerçek yaşam senaryolarına nasıl yansıdığını görebilecek.