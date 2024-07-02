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Kütahya Kirazının Tescil Çalışmaları İçin Numune Alındı

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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Kütahya kirazının tescil çalışmaları için numune alımı yapıldığı açıklandı.

Kütahya kirazının tescil çalışmaları için Şaphane ilçesinden numune alımı yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğümüz, Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personeli ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından ilçedeki kiraz üreticilerinden, Kütahya kirazının tescil çalışmaları için numune alımı yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şaphane Kütahya Kiraz Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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