Kütahya haber | Simav'da sertifikalı ayva bahçesinde 2022 yılı kontrolü Ekonomi Haberleri Kütahya haberlerine göre Simav ilçesi Gölköy köyünde ayva bahçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sertifikalı fidan desteklemesi çerçevesinde 2022 yılı kontrolü yapıldığı bildirildi. Simav ilçesi Gölköy köyünde ayva bahçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sertifikalı fidan desteklemesi çerçevesinde 2022 yılı kontrolü yapıldığı bildirildi. Konuyla ilgili Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Simav ilçemiz Gölköy köyü çiftçilerimizden Ali Çelik'e ait ayva bahçesinde sertifikalı fidan desteklemesi çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından 2022 yılı kontrolü yapılmıştır. İlçemizde sertifikalı fidan destekleme kontrollerimiz devam etmektedir" denildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Hisarcık Gölköy Simav Ekonomi Haberler

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