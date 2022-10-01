Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya ekonomi haberleri... Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Ekonomi Haberleri

Kütahya ekonomi haberleri... Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Kütahya haber: Kütahya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin yağlık ayçiçeği desteğinden yararlanan çiftçiler hasada başladı.

Kütahya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin yağlık ayçiçeği desteğinden yararlanan çiftçiler hasada başladı.

Vali Ali Çelik, Simav ilçesi Demirci beldesinde tarlada biçerdöverin direksiyonuna geçerek çiftçilerle hasat yaptı.

Çelik, hasatta yaptığı açıklamada, Kütahya genelinde 33 bin dönüm alana yağlık ayçiçeği ekildiğini söyledi.

Üretimin artırılması için İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 26 bin dönüm alan için üreticilere tohum dağıtıldığını belirten Çelik, "Simav'da 7 bin dönüm alanda uygulanan destek projesinden yaklaşık 1000 çiftçimiz yararlandı. Bu yıl Simav ilçemizde 10 bin dönüm alandan 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor." dedi.

Hasat etkinliğine Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İl Genel Meclisi üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title