Kütahya'da Tarım ve Eğitim Buluşması: 'Meyve Veren Fidanlar, Mutlu Çocuklar' Etkinliği

Kütahya'nın Emet ilçesinde "Meyve veren fidanlar, mutlu çocuklar" isimli etkinlik ile tarım ve eğitim buluşması gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, 3 Eylül İlkokulu öğrencileriyle birlikte kiraz ve vişne fidanları öğretici yöntemlerle toprakla buluşturuldu.

Daha sonra sınıflarda öğrencilerin soruları yanıtlanarak sağlıklı gıda tüketimi konusunda bilgilendirme yapıldı ve meyve tüketiminin önemine dikkat çekmek amacıyla öğrencilere muz ikram edildi.

Etkinliğe Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Coşkun ile Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen de katıldı. - KÜTAHYA