Kütahya'da Tarım ve Eğitim Buluşması: 'Meyve Veren Fidanlar, Mutlu Çocuklar' Etkinliği

Kütahya'da Tarım ve Eğitim Buluşması: 'Meyve Veren Fidanlar, Mutlu Çocuklar' Etkinliği
Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen 'Meyve veren fidanlar, mutlu çocuklar' etkinliği ile öğrencilere tarım eğitimi verildi. Kiraz ve vişne fidanlarıyla çocuklar toprakla buluşturulurken, sağlıklı gıda tüketimi hakkında bilgi paylaşıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde "Meyve veren fidanlar, mutlu çocuklar" isimli etkinlik ile tarım ve eğitim buluşması gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, 3 Eylül İlkokulu öğrencileriyle birlikte kiraz ve vişne fidanları öğretici yöntemlerle toprakla buluşturuldu.

Daha sonra sınıflarda öğrencilerin soruları yanıtlanarak sağlıklı gıda tüketimi konusunda bilgilendirme yapıldı ve meyve tüketiminin önemine dikkat çekmek amacıyla öğrencilere muz ikram edildi.

Etkinliğe Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Coşkun ile Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen de katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
