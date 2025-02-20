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Kütahya'da Kiraz Yetiştiricilerine Uygulamalı Eğitim

Kütahya'da Kiraz Yetiştiricilerine Uygulamalı Eğitim
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Pazarlar ve Şaphane'de 34 kiraz yetiştiricisine yönelik uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde kiraz yetiştiriciliği, budama, meyve işleme ve paketleme konuları ele alındı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde 34 kiraz yetiştiricisi çiftçiye yönelik uygulamalı eğitim programı düzenlendiği bildirildi.

Coğrafi işaretli Pazarlar kirazında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde 34 kiraz yetiştiricisi çiftçiye yönelik uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Planlanan program çerçevesinde, kiraz yetiştiriciliği ve budama konularında teorik eğitimler verilerek, ardından sahada uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca, meyve işleme ve paketleme tesislerine ziyaretler düzenlenerek, üretim süreçleri hakkında bilgi verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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