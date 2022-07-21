Kütahya'da kadın üreticiden lavanta üretimi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya'da Emine Daşgın isimli kadın üreticinin yetiştirdiği lavanta tarlasını ziyaret etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, " Kütahya'mızda girişimci ruha sahip Emine Daşgın ablamızın özveriyle yetiştirdiği lavanta tarlasını ziyaret ettik. Allah kendisine güç kuvvet versin hem yetiştirme, hem yağ çıkarma hem de pazarlama işini kendi başına çözmüş. Bu örnek başarısından dolayı kendisini ve eşi İsmail beyi tebrik ederek alkışlıyorum. Kendilerine daha büyük hedeflerinde muvaffakiyetler diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi