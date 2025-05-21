Kuşadası'na İki Kruvaziyerle 6 Bin 409 Turist Geldi

Kuşadası'na İki Kruvaziyerle 6 Bin 409 Turist Geldi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana gelen Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas' ve 'Brilliance of the Seas' isimli kruvaziyerlerle toplam 6 bin 409 turist ve 3 bin 113 gemi personeli ağırlandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas' ve 'Brilliance Of the Seas' isimli kruvaziyerlerle büyük bölümü ABD'li olan toplam 6 bin 409 turist ve 3 bin 113 gemi personeli geldi.

Kuşadası Limanı'nda bu sabah 2 kruvaziyer aynı anda ağırlandı. Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas' ve 'Brilliance of the Seas' isimli kruvaziyerler, ilçeye büyük bölümü ABD'li olan toplam 6 bin 409 turist ve 3 bin 113 gemi personeli getirdi. Yolcuların bir kısmı tur otobüsleriyle Efes ve Meryemana Evi'ni ziyarete gitti. Tur programına katılmayanlar ise turistik çarşılarda alışveriş yaptı. Gemi personelinin de Kuşadası'na ayak basması, dükkanlarını açan çarşı esnafının sevincini ikiye katladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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