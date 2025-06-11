Kuşadası'na Gelen Kruvaziyer Gemileri 9 Bin 600 Turist Getirdi

Kuşadası'na Gelen Kruvaziyer Gemileri 9 Bin 600 Turist Getirdi
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Kuşadası'na yanaşan üç kruvaziyer gemisi, toplamda 9 bin 600 turisti ilçeye getirdi. Turistler, alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürdü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen 3 kruvaziyer gemisi, toplam 9 bin 600 turist getirdi. Gemilerden inen turistlerin turistik çarşılarda alışveriş yapması esnafın yüzünü güldürdü.

Kuşadası Limanı'na bugün Panama bayraklı 'MSC Fantasia', Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas' ile Malta bayraklı 'Marella' adlı kruvaziyer gemileri yanaştı. Üç gemi ilçeye, denizden toplam 9 bin 600 turist getirdi. Gemiden inen yolcuların bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana turuna katılmak üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Kalan turistler ise ilçe merkezindeki turistik çarşılarda alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürdü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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