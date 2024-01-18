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Kuşadası Belediyesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Kuşadası Belediyesi, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Botanikçi Ali Sokağa kilit parke taşı döşüyor. Bu çalışma ile bölgeye bin metrekare daha yeni yol kazandırılacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce 5 bin 600 metrekare yeni yol kazandırdıkları Hacıfeyzullah Mahallesi'nde şimdi de Botanikçi Ali Sokağa kilit parke taşı döşüyor.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesiyle kent genelinde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son 5 yılda kente 1 milyon 525 bin metrekarenin üzerinde yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Basın, Sabahattin Ali, Camcı Haşim ve 4022'inci sokakları yeniledikten sonra şimdi de Botanikçi Ali Sokağa kilit parke taşı döşüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanacak olan çalışmayla bölgeye bin metrekare daha yeni yol kazandırılacak. Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz Aralık ayında da Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 1 milyon 800 bin lira yatırımla 5 bin 600 metrekare yeni yol yapmıştı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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